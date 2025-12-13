المملكة تشارك في مؤتمر رابطة مكافحة الفساد (IAACA) واجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة بقطر

وشارك معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، وألقى كلمة المملكة خلال الاجتماع, أكد فيها استمرار قيادة المملكة -رعاها الله- على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه انسجامًا مع رؤيتها 2030، ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة ومنها رئاسة الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-أرين)، وتولي الأمانة العامة الدائمة للشبكة التي كان من أبرز مخرجاتها اعتماد الوثائق التأسيسية للشبكة المتمثلة في ميثاق الشبكة، وإعلان النوايا، والإطلاق الرسمي لأعمالها، إضافة إلى المشاركة في إقامة ملتقى سعودي - مالديفي بمشاركة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والأجهزة المعنية بقطاع السياحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من المنظمات الدولية البارزة، الذي أثمر عن اعتماد المبادئ رفيعة المستوى لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع السياحة، وإقامة الدورة الثانية للمؤتمر العالمي بعنوان "تسخير البيانات لتحسين قياس معدلات الفساد"، برعاية من المملكة وتنظيم كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال مطلع هذا الشهر ديسمبر 2025م، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك في إطار مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد، لدعم الجهود الوطنية والدولية في مجال تقييم فاعلية تدابير مكافحة الفساد.