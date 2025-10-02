"مركز البحوث" يُصدر كتاب الاستثمار في مملكة الفرص

ويشارك المركز بالكتاب ضمن جناحه في معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حاليًا في جامعة الأميرة نورة، والمستمر حتى 12 أكتوبر 2025م، ويرصد المشهد الاستثماري في المملكة، وأهم ثمانية محركات كبرى لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها مشاريع الدرعية، ونيوم، والقدية، والبحر الأحمر، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وما تتضمنه من فرص استثنائية، مع توثيق أبرز ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن بأرقام دقيقة، ومعلومات موثوقة.