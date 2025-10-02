"مركز البحوث" يُصدر كتاب الاستثمار في مملكة الفرص

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي كتاب "الاستثمار في مملكة الفرص"، بثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والصينية, من تأليف المختص في الاستثمار خالد بن عبدالله الفريان.
ويشارك المركز بالكتاب ضمن جناحه في معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حاليًا في جامعة الأميرة نورة، والمستمر حتى 12 أكتوبر 2025م، ويرصد المشهد الاستثماري في المملكة، وأهم ثمانية محركات كبرى لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها مشاريع الدرعية، ونيوم، والقدية، والبحر الأحمر، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وما تتضمنه من فرص استثنائية، مع توثيق أبرز ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن بأرقام دقيقة، ومعلومات موثوقة.
ويتناول الكتاب من تأليف المختص في الاستثمار خالد الفريان, ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أنجزت وزارة الاستثمار وشركاؤها كثيرًا من مستهدفاتها، إضافة إلى استعراض أبرز الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، ونظام الاستثمار الجديد، ورصد مراكز المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، إلى جانب التعريف بأفضل خمسة قطاعات استثمارية في السعودية الجديدة، وهي: الرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، والسياحة والترفيه، والتطوير العقاري، والصناعة.
ويوضح الكتاب كذلك المبادرات النوعية التي تتنافس الجهات الحكومية على تقديمها لتمكين المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة، مع عرض لآليات الاستفادة من برامج صندوق الاستثمارات العامة باعتباره ممكنًا داعمًا.
ويُقدم الكتاب للقارئ العربي, والأجنبي – بلغاته الثلاث - أحدث المعلومات عن قنوات التمويل الحكومي للمشاريع الاستثمارية، عبر 12 صندوقاً, والتطور اللافت فيها, تحت مظلة صندوق التنمية الوطني, والارتفاع القياسي السنوات الأخيرة في حجم التمويل المقدم من البنوك, وشركات التمويل المتخصصة, وكيفية الاستفادة منها, في ظل تجربة نمو استثمارية, تؤكد المعلومات و الأرقام التي يوثقها الكتاب, بأنها "فرصة" لا تتوفر في معظم دول العالم.