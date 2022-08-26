جامعة شقراء تتيح فرصة قبول إضافية أخيرة لغير المقبولين بـ"الإلحاقي"

أعلنت جامعة شقراء عن تخصيص عدد من المقاعد الإضافية في التخصصات الصحية والهندسة والحاسب الآلي والكلية التطبيقية، وأوضحت أنها ستجري فرزًا إضافيًا وأخيرًا للمتقدمين الذين لم يسبق ترشيحهم في القبول الإلحاقي.