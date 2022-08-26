جامعة شقراء تتيح فرصة قبول إضافية أخيرة لغير المقبولين بـ"الإلحاقي"

أعلنت جامعة شقراء عن تخصيص عدد من المقاعد الإضافية في التخصصات الصحية والهندسة والحاسب الآلي والكلية التطبيقية، وأوضحت أنها ستجري فرزًا إضافيًا وأخيرًا للمتقدمين الذين لم يسبق ترشيحهم في القبول الإلحاقي.
ونبّهت الجامعةُ المرشحين للقبول في الفرز الإضافي الأخير أنه يمكنهم الدخول لبوابات القبول الإلحاقي، وتأكيد ترشيحهم خلال موعد أقصاه الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 29 محرم 1444هـ.
كما أكدت أن هذا الفرز مخصص فقط لمن تقدم للقبول الالحاقي، وأنه سيتم إلكترونياً؛ حيث لا يوجد تقديم يدوي.
ويمكن الدخول لبوابة الجامعة للتقديم من خلال الروابط التالية:
بوابة الطلاب: pab.su.edu.sa
بوابة الطالبات: pag.su.edu.sa