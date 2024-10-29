الخميس المقبل.. انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ12 حيًّا بالرياض

ودعت الهيئةُ ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: (حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، جزء من حي ضاحية نمار)، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.