وزارة الصناعة تصدر 86 ترخيصًا صناعيًا خلال أبريل الماضي

يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، شهريًا أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.