مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم دورة طب الأطفال الشهر القادم والمعتمدة من هيئة التخصصات الصحية بــ 19 ساعة تعليم

للعام الرابع والعشرون على التوالي تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، الدورة المكثفة لطب الأطفال ، والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "19" ساعة تعليم طبي ، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2023 م، بقاعة د.محمد كمكم بالمجمع الطبي بالعليا.
ويشارك في هذه النسخة من الدورة "19" متحدثاُ من أساتذة واستشاريي طب الأطفال ، ليقدموا "20" محاضرة وحلقات نقاشية .
ذكر ذلك أ.د.عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ورئيس الدورة ، والذي قال أن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد النجاح الكبير والمنقطع النظير للدورات السابقة ، والتي أقيمت على مدى الثلاثة والعشرون عاماً الماضية ، وكذلك لأهميتها وتنوع مواد التعليم والتدريب التي تتم فيها.
واستطرد أ. د.الحربش حديثه قائلاً أن هذه الدورة ، موجهة لأطباء الأطفال ، وأطباء الزمالة ، والمتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية ، من أجل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية.
مضيفاً أن اللجنة المنظمة وفرت كافة المتطلبات اللازمة ، لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه التظاهرة العلمية ، حيث سيتم خلال المحاضرات والجلسات ، مناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات المتخصصة وذات الصلة بطب الأطفال.
وفي ختام حديثه دعى أ.د.الحربش الراغبين بالإستفادة من هذه الدورة التسجيل عبر الرابط https://www.hmg.com/en/pages/cme/24thpediacourse.aspx?itemID=17 أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com أو الاتصال على الهاتف 0115259999 تحويله 1900.
يُذكر أن تنظيم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لهذه الدورة وغيرها من الدورات العلمية الأخرى على مدار السنوات الماضية ، يأتي في إطار دعم المجموعة المستمر للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية ، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية تواكب أحدث المستجدات العلمية ، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، إذ أن المجموعة نجحت في إطلاق "27" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتدريب أكثر من 2500 ممارس صحي، وذلك بالتعاون مع 18 جامعة محلية وعالمية، وكذلك إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة، بالإضافة إلى تخريج أكثر من 330 من دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية ، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي والتي بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال، كما نظمت نحو "1000" مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأكاديمية الأمريكية للتعليم ، كما استفاد من تلك الأنشطة أكثر من "160" ألف ممارس صحي.