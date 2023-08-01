مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم دورة طب الأطفال الشهر القادم والمعتمدة من هيئة التخصصات الصحية بــ 19 ساعة تعليم

يُذكر أن تنظيم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لهذه الدورة وغيرها من الدورات العلمية الأخرى على مدار السنوات الماضية ، يأتي في إطار دعم المجموعة المستمر للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية ، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية تواكب أحدث المستجدات العلمية ، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، إذ أن المجموعة نجحت في إطلاق "27" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتدريب أكثر من 2500 ممارس صحي، وذلك بالتعاون مع 18 جامعة محلية وعالمية، وكذلك إصدار مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة، بالإضافة إلى تخريج أكثر من 330 من دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية ، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي والتي بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال، كما نظمت نحو "1000" مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأكاديمية الأمريكية للتعليم ، كما استفاد من تلك الأنشطة أكثر من "160" ألف ممارس صحي.