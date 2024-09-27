"إغاثي الملك سلمان" يوقّع برنامجاً للتعاون مع الهيئة الطبية الدولية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، برنامجاً للتعاون المشترك مع الهيئة الطبية الدولية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.
ووقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير التنفيذي للهيئة الطبية الدولية نانسي أويسي.
وسيقوم الجانبان، وفقاً للبرنامج، بتنفيذ البرامج الإنسانية والإغاثية، وتعزيز القدرات لدى الكوادر، ودعم صحة المرأة والطفل، وتبادل الدعوات للأحداث والفعاليات الدولية المهمة، والإعداد للأحداث الدولية الإنسانية بتنسيق مشترك.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المركز الدائم لتطوير علاقاته الإستراتيجية مع شركائه الدوليين ورفع مستوى التنسيق معهم لدعم العمل الإنساني وتعزيز آلياته.