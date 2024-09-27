"إغاثي الملك سلمان" يوقّع برنامجاً للتعاون مع الهيئة الطبية الدولية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، برنامجاً للتعاون المشترك مع الهيئة الطبية الدولية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.