برعاية "سبق" و"آفاق للاستثمار".. "تقنية جدة" تُطلق مسابقة البحث والابتكار التقني للمدربين والإداريين والمتدربين

وختم حديثه بالقول، على مَن يرغب المشاركة في هذه المسابقة إما بمشروع ابتكاري أو فكرة ابتكارية أو بحث علمي أو تقني أو تطبيقي تسجيل اسمه وتخصصه ومشروعه أو فكرته؛ ليتم تحديد موعدٍ لمناقشته من قِبل اللجنة المشرفة على المسابقة.. علماً بأن المجال مفتوح لتقديم الفكرة أو المشروع أو البحث خلال الفترة من 21 يناير إلى 30 مارس.