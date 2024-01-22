برعاية "سبق" و"آفاق للاستثمار".. "تقنية جدة" تُطلق مسابقة البحث والابتكار التقني للمدربين والإداريين والمتدربين

أطلق مركز البحث والابتكار التقني بالكلية التقنية بجدة، مسابقة البحث والابتكار التقني للمدربين والاداريين والمتدربين من داخل الكلية وخارجها، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ورعاية شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، وصحيفة «سبق»، وجمعية قمم الشبابية.
وتعد هذه المسابقة التي تشرف عليها جامعة من أعرق الجامعات في مجال البحث والابتكار، باكورة التعاون بين الكلية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).
ووجّه عميد الكلية المهندس عبدالرؤوف حبيب الله، شكره وتقديره لمسؤولي الجامعة، على دعمهم ورعايتهم هذه المسابقة، كما وجّه شكره لجميع الرعاة الذين دعموا هذه المسابقة.
وعبّر رئيس مركز البحث والابتكار التقني بالكلية التقنية بجدة باسم بن يحيى آل جلي، عن سعادته بانطلاق المسابقة مقدماً شكره للجامعة، ولشركة آفاق العقارية، وجمعية قمم الشبابية، وصحيفة «سبق» الإلكترونية، على دعمها ورعايتها للمسابقة.. داعياً الله -جل وعلا- أن تحقق الهدف المنشود والمأمول منها.
وأوضح أن شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، تكفلت بتقديم هدايا وجوائز قيّمة للفائزين، عبارة عن مجموعة من أجهزة الجوّالات واللاب توبات والآيبادات.
وختم حديثه بالقول، على مَن يرغب المشاركة في هذه المسابقة إما بمشروع ابتكاري أو فكرة ابتكارية أو بحث علمي أو تقني أو تطبيقي تسجيل اسمه وتخصصه ومشروعه أو فكرته؛ ليتم تحديد موعدٍ لمناقشته من قِبل اللجنة المشرفة على المسابقة.. علماً بأن المجال مفتوح لتقديم الفكرة أو المشروع أو البحث خلال الفترة من 21 يناير إلى 30 مارس.
وسيكون إعلان النتائج وأسماء الفائزين بنهاية شهر أبريل 2024م، على أن تُرسل المشاركات على إيميل المركز: JDCT-res@tvtc.gov.sa