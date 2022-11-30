منتخبنا في كأس العالم 2022.. تجربة مشرفة تستدعي التخطيط المبكر وتطبيق الاحتراف الخارجي

وبالرغم من تكالب الظروف على المنتخب السعودي، والإصابات بالجملة التي أضعفت آماله؛ فتعثر أمامي منتخبَي بولندا ثم المكسيك، إلا أن المنتخب ترك انطباعات إيجابية عالية، وأكد روح السعودي العالية.. ولكن في المقابل، ومن جانب إيجابي، فقد كشفت تلك الأمور عن حاجة المنتخب السعودي للتخطيط لمرحلة جديدة بتحفيز وتشجيع اللاعب السعودي للاحتراف الخارجي في دول متقدمة كرويًّا، خصوصًا أن هذه النسخة من مشاركة المنتخب أكدت علو كعب اللاعب السعودي، وخصوصًا في الجانب المهاري، وإن واجه إشكاليات حقيقية، تتعلق بالخبرة، والقدرات الجسدية، والفهم العميق لروح الاحتراف؛ ما ينعكس على التطوير والتعامل الجيد مع هذا النسق من مباريات ومنافسات أعلى منافسة عالمية، هي بطولة كأس العالم لكرة القدم.