مشروع "أضاحي": تجميد اللحوم بالثلج الجاف.. واستخدام "الذكاء الاصطناعي" لعد الذبائح

وأضاف أنه أصبح لزاماً على جميع المشاريع التي تستهدف المستقبل والديمومة والإستدامة والمحافظة على الأداء العالي أن تستخدم المحطات التقنية، و لن يكون هناك بصمة مميزة أو أثر واضح دون المرور في هذه المحطات.