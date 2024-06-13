مشروع "أضاحي": تجميد اللحوم بالثلج الجاف.. واستخدام "الذكاء الاصطناعي" لعد الذبائح

أكد المدير العام لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور عمر بن عبد الله عطية أن توفير تقنية التجميد باستخدام الثلج الجاف سيساعد بشكل كبير في تقديم اللحوم بشكل آمن أثناء موسم حج هذا العام.
وفي التفاصيل، قال الدكتور عطية، خلال لقائه على قناة السعودية، إن المشروع يحرص سنوياً على إضافة تقنيات جديدة مع الحفاظ على المتطلبات الشرعية والبيئية والبيطرية.
وأضاف أنه أصبح لزاماً على جميع المشاريع التي تستهدف المستقبل والديمومة والإستدامة والمحافظة على الأداء العالي أن تستخدم المحطات التقنية، و لن يكون هناك بصمة مميزة أو أثر واضح دون المرور في هذه المحطات.
وأشار إلى أن "مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يمتلك أحد أكبر المنظومات حول العالم، ومع ذلك كنا حريصين أن نأتي بتقنية جديدة تساعدنا على عمليات التجميد السريع وتقديم اللحوم بشكل آمن أثناء الموسم".
وزاد: "ومن هذا الأمر تم الانطلاق بتعاون مشترك مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للخروج بما يعرف بالتجميد باستخدام الثلج الجاف، وهو تجميد سريع يتم من خلاله تكوين بيئة مناسبة للحوم بحيث تنتقل في الأيدي أثناء الموسم بطريقة آمنة".
وأوضح "عطية" أنه يتم التجميد باستخدام الثلج الجاف الوارد بالتعاون مع الصندوق التابع لسابك والتعاون مع إحدى كبرى شركات الغازات الصناعية الوطنية، ويتم بعدها تحويل هذه اللحوم إلى لحوم مجمدة يتم تعبئتها وتغليفها وتوزيعها.
وأضاف: "كنا حريصين على إضافة نماذج من الذكاء الاصطناعي تقوم بعد الذبائح والتعرف عليها وهي نماذج أوليه نسعى بعد ذلك لتحويلها إلى نماذج خاصة بعمليات فحص الجودة والتدخل الاستباقي".
وأشار إلى أن جميع النماذج المبدئية الخاصة بالعدد أثبتت نجاحها ولله الحمد والآن في مرحلة التوسع وتطوير نماذج الجودة الخاصة بها، مضيفا: "لدينا أيضاً تقنيات تم بناؤها خصيصاً لعمليات تقطيع وتغليف اللحوم وهي بأيدي وطنية أثبتت كفائتها ولله الحمد، ولدينا الآن سرعة عالية جداً في عمليات التقطيع والتغليف والتجهيز لعمليات الشحن".
واختتم "عطية" قائلاً: "نمر في كل سنة بهذه المحطات ونحاول دائما أن ندعم عمليات البيع الخاصة بالسندات بتقنيات آمنة ولدينا أنظمة خاصة بعمليات فرز المشاركين إلى آخره من هذه التقنيات التي سنسعى إلى تجويدها ورفع كفاءتها ما استمر هذا المشروع".
يذكر أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أنشئ في عام 1403هـ (1983) بموجب قرار من مجلس الوزراء كمشروع حكومي مستقل، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: نسك الهدي والأضحية والفدى والعقيقة وعموم الصدقات، مما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن والمجتمع بشكل شامل.
وينفذ المشروع إحدى أضخم العمليات اللوجيستية على مستوى العالم، حيث يتم إيصال اللحوم لأكثر من 400 جمعية خيرية معتمدة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى نقل وتوزيع الفائض على المستحقين في أكثر من 27 دولة في أنحاء العالم الإسلامي.