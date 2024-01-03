رئيس "جمّار ": التحدي الثقافي وعدم القدرة على التنفيذ باللغة العربية أهم عوامل ضعف وكالات العلاقات العامة الدولية في السعودية

وأوضح المطوع في لقاء نشرته المجلة، أن أهم عامل لنجاح وكالات العلاقات العامة في السوق السعودية، هو قدرتها على استقطاب المهنيين المتخصصين الذين يفهمون آليات التواصل والثقافة المحلية ويمكنهم التفكير والتنفيذ باللغة العربية. حيث إن معظم الوكالات تركز على بناء استراتيجيات في حين أن هناك نقصًا فعليًا في التنفيذ باللغة العربية، وهي لغة حوالي 90٪ من سكان السوق السعودية.