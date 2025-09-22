"الشمري": الصناعة السعودية تحقق قفزات نوعية في ظل رؤية 2030

في تصريح خاص لـ "سبق"، عبّر سفير الصناعة السعودية المهندس جاسم الشمري عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين لتوحيد المملكة، مؤكدًا أن هذا اليوم يشكل محطة وطنية عزيزة تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء لوطن المجد والعز.
وقال "الشمري": إننا في هذا اليوم الأغر نستذكر تضحيات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، ونستلهم من بطولاته معاني الوحدة والتنمية، وكيف تحولت الصحراء إلى واحة مزدهرة أصبحت منارة للعالم.
وهنّأ القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني، مشيدًا بما تحقق من إنجازات وطنية شاملة على مختلف الأصعدة.
وأشار "الشمري" إلى أن المملكة شهدت قفزات نوعية في الصناعة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية والطاقة، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة ورؤية 2030 التي أرست قواعد جديدة للنمو والتنمية المستدامة.
وأضاف: "إلى الشعب السعودي الأبي، يا صناع المجد والحضارة، نهديكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية، فأنتم فخر الوطن وسواعده التي تبني وتعمر".
واختتم حديثه قائلاً: "في هذا اليوم، نرفع رؤوسنا فخرًا واعتزازًا بتاريخنا العظيم، ونواصل تطلعنا إلى مستقبل واعد لأجيالنا القادمة. عاشت المملكة العربية السعودية، وعاش ملكها وولي عهدها وشعبها الأبي".