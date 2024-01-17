"التعليم" تُعلِّق التقديم على "النقل الخارجي".. ومعلمو ومعلمات العقود يناشدون شمولهم في الحركة

ينتهي يوم غد الخميس التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445هـ، وسط مطالبات معلمي ومعلمات العقود بشمولهم في حركة النقل الخارجي، وتمديد فترة فتح النظام.
وناشد عدد من معلمي ومعلمات العقود وزارة التعليم النظر في موضوعهم، وإتاحة النقل لهم في حركة النقل الحالية.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أن العملية تتم وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي، وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
وأكدت الوزارة أنها تراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم، مثل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.