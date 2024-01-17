"التعليم" تُعلِّق التقديم على "النقل الخارجي".. ومعلمو ومعلمات العقود يناشدون شمولهم في الحركة

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أن العملية تتم وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي، وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.