جامعة شقراء تنظم حملة "المبادرات الخمس" لفحص السكري والضغط والسمنة والاكتئاب والقلق

نظّمت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وبالتعاون مع مستشفى شقراء العام، حملةً صحية شاملة بعنوان "المبادرات الخمس"، استهدفت فحص ومتابعة أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاكتئاب والقلق، وذلك بحضور عدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها وطلابها.
وجاءت الحملة ضمن جهود الجامعة في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والنفسية، حيث أُقيمت عدة محطات فحص ميدانية داخل الحرم الجامعي شملت قياس نسبة السكر في الدم، وضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب استمارات تقييم نفسي مبسطة للكشف عن مؤشرات الاكتئاب والقلق.
وشارك في الحملة أطباء وممارسون صحيون من مستشفى شقراء العام، إلى جانب فرق تطوعية من طلاب الكليات الطبية والصحية بالجامعة، الذين قدّموا الدعم في عمليات التسجيل والإرشاد والتوعية.
كما تضمنت الفعالية جلسات تثقيفية قصيرة حول أهمية الوقاية من الأمراض المزمنة وطرق التحكم فيها من خلال النظام الغذائي والنشاط البدني ونمط الحياة المتوازن.
وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الحالات المصابة أو المعرّضة للإصابة بهذه الأمراض، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة إلى العيادات المختصة في مستشفى شقراء العام.
وتخللت الحملة أنشطة توعوية شملت توزيع نشرات تثقيفية وتقديم استشارات طبية أولية لمن ظهرت لديهم مؤشرات تستدعي المتابعة، وشهدت تفاعلًا واسعًا من منسوبي الجامعة وطلابها الذين أبدوا اهتمامًا بإجراء الفحوصات والاستفادة من النصائح الطبية المقدمة.
وأكد عدد من المشاركين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لما لها من دور في تعزيز ثقافة الوقاية الصحية داخل المجتمع الجامعي، فيما تسعى الجامعة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، إلى تنظيم حملات مماثلة بشكل دوري لتوسيع نطاق الاستفادة، دعمًا لمبادرات وزارة الصحة في تعزيز الصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والنفسية.