جامعة شقراء تنظم حملة "المبادرات الخمس" لفحص السكري والضغط والسمنة والاكتئاب والقلق

وأكد عدد من المشاركين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لما لها من دور في تعزيز ثقافة الوقاية الصحية داخل المجتمع الجامعي، فيما تسعى الجامعة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، إلى تنظيم حملات مماثلة بشكل دوري لتوسيع نطاق الاستفادة، دعمًا لمبادرات وزارة الصحة في تعزيز الصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والنفسية.