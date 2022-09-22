بتعيينها رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان "هلا التويجري".. خطوة تمكين جديدة للمرأة السعودية

يذكر أن الدكتورة هلا التويجري، سبق وكانت هي رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين، كما عملت مستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل 2021م. وهي من مواليد عام 1974م تهتم بقضية تمكين المرأة وتوظيف طاقاتها والعمل على تطويرها وارتفاع فرص العمل المخصصة للنساء مع رؤية المملكة 2030م.

وبتولي هذا المنصب يتوالى حضور المرأة السعودية وفق رؤية القيادة. حيث تبرز العديد من الأسماء النسائية المتمكنة التي مُنحت ثقة الدولة، مثل تعيين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائبة لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيهانة بنت صالح العزاز نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والأميرة هيفاء والمحامية الشيهانة من جيل الأكاديميات السعوديات اللاتي درسن وتفوقن في جامعات محلية ودولية. وفي الجانب الاجتماعي تم تعيين الدكتورة سارة عبدالعزيز الفيصل عضواً متفرغاً في مجلس هيئة حقوق الإنسان.