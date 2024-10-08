الأمن البيئي بمحمية الإمام تركي يقبض على مواطنين

ألقت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، القبض على مواطنين وهما: صالح محمد التويجري، وإبراهيم صالح السواجي، لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها.
وعثر بحوزتهما على بندقية هوائية، و250 ذخيرة هوائية حية، و10 كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5 آلاف ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة 5 آلاف ريال.