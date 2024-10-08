الأمن البيئي بمحمية الإمام تركي يقبض على مواطنين

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5 آلاف ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة 5 آلاف ريال.