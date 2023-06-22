إنقاذ حياة حاجّ ستيني أوزبكي من جلطة قلبية في طبية مكة

نجح فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة في إنقاذ حياة حاجّ ستيني من جمهورية أوزباكستان، بعد أن شاءت إرادة الله أن يصاب بجلطة قلبية دخل على إثرها إلى قسم الطوارئ في مستشفى النور في العاصمة المقدسة.