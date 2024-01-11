في 15 دقيقة فقط.. الإسعاف الجوّي ينقل إصابتين متوسّطتَي الخطورة

وعلى إثر ذلك تمّ توجيه فرقة قيادة ميدانية، وفرقة إسعافية أرضية، وفرقة إسعاف جوي؛ حيث تمّ إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم من الموقع إلى مجمع الملك عبدالله الطبي عبر خدمة الإسعاف الجوّي بطائرة مجهّزة طبيًّا لنقل الحالات المتوسّطة الخطورة والخطيرة، وبزمن نقل قياسي قدره 15 دقيقة.