في 15 دقيقة فقط.. الإسعاف الجوّي ينقل إصابتين متوسّطتَي الخطورة

تلقّت عملياتُ القيادة والتحكم والترحيل الطبي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، عبر رقم طوارئ الإسعاف "997"؛ بلاغًا إسعافيًّا عند الساعة "11:27" من صباح اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024م، عن حادث انقلاب مركبة بطريق درة العروس، نتجت عنه إصابتان متوسّطتا الخطورة.
وعلى إثر ذلك تمّ توجيه فرقة قيادة ميدانية، وفرقة إسعافية أرضية، وفرقة إسعاف جوي؛ حيث تمّ إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم من الموقع إلى مجمع الملك عبدالله الطبي عبر خدمة الإسعاف الجوّي بطائرة مجهّزة طبيًّا لنقل الحالات المتوسّطة الخطورة والخطيرة، وبزمن نقل قياسي قدره 15 دقيقة.
يُذكَر أن خدمة الإسعاف الجوي تستهدف من خلالها هيئة الهلال الأحمر السعودي نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي لتحقيق زمن استجابة أسرع، وللارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.