الرئيس العراقي: بغداد والرياض من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة في ظل التحديات

وأضاف: ما نسمعه عن العراق يبعث على الأمل، والحراك الاقتصادي في العراق يصب في مصلحتنا، كما أنه يحرك اقتصاد المنطقة، مشددًا على ضرورة التعاون بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي سيما وأن العراق يمتلك اقتصادًا متنوعًا يتسم بالاستدامة.