مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية توقّع مذكرة تعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية لتوزيع سلال رمضان بقيمة 17 مليون ريال

وأوضح عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية أن التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع مجلس الجمعيات الخيرية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بدعم الجمعيات الخيرية، فضلًا عن تقديم عدد من البرامج الهادفة، ودعم المبادرات الرائدة في كل المجالات؛ تحقيقًا للتكامل والتنسيق بين القطاعات المجتمعية المختلفة، ودعمًا للتنمية الاجتماعية في وطننا الغالي؛ وذلك تعزيزًا لرسالتها نحو الوطن وأبنائه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.