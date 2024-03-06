"التجارة" تحيل منشأة عطور بجدة للنيابة لعدم التزامها بتسليم 3 سيارات للفائزين بجوائز مسابقتها

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن إحالة منشأة عطور للنيابة العامة؛ لعدم التزامها بتسليم 3 سيارات للفائزين بجوائز مسابقتها.
تفصيلًا، ضبطت وزارة التجارة منشأة لبيع العود والعطور بمحافظة جدة وأحالتها إلى النيابة العامة؛ لتحايلها على مستهلكين فائزين في مسابقة تجارية أعلنت عنها ونظمتها مؤخرًا، وبدلًا من تسليمهم سيارات سلمتهم جوائز عينية بقيمة 20 ألف ريال.
وكشفت الوزارة أن المنشأة أعلنت عن مسابقة "دون ترخيص" جوائزها ثلاث سيارات بقيمة 230 ألف ريال للواحدة منها، وبعد ذلك قامت باستخراج ترخيص مسابقة تجارية وأعلنت عن جوائز عبارة عن "سيارة صينية" بقيمة 88 ألف ريال، وهاتفين ذكيين.
ولم تلتزم المنشأة بتسليم الجوائز المعلن عنها، وأبدلتها بجائزة بقيمة 20 ألف ريال للفائز بالسيارة، وخالفت أيضًا المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري التي تنص على تسليم الجوائز خلال المدة المحددة نظاما بـ 7 أيام من تاريخ فرز النتائج.
وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، والترخيص لها، محذرة من أي عمليات تحايل أو تضليل للمستهلكين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على عقوبات تصل إلى الغرامة بمليون ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتهيب وزارة التجارة بعموم المنشآت التجارية للالتزام بقواعد السوق العشرة المعتمدة لدى الجهات الحكومية لرفع معدلات الامتثال ومنع المخالفات التجارية، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية بجميع مناطق المملكة لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.