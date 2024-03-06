"التجارة" تحيل منشأة عطور بجدة للنيابة لعدم التزامها بتسليم 3 سيارات للفائزين بجوائز مسابقتها

وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، والترخيص لها، محذرة من أي عمليات تحايل أو تضليل للمستهلكين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على عقوبات تصل إلى الغرامة بمليون ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.