أمير الرياض يستقبل محافظ شقراء وأعضاء جمعية التنمية الأسرية

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء سامي بن عبدالله الشويمي وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية، وذلك عقب نيل الجمعية جائزة المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2022 من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية؛ نظير الجهود التي قامت بها الجمعية في مجال الطفولة المبكرة.