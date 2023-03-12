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أمير الرياض يستقبل محافظ شقراء وأعضاء جمعية التنمية الأسرية

بعد نيلها جائزة المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2022م
الأمير فيصل بن بندر خلال استقباله محافظ شقراء عادل البواردي
الأمير فيصل بن بندر خلال استقباله محافظ شقراء عادل البواردي
فلاح الجوفان
فلاح الجوفان

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء سامي بن عبدالله الشويمي وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية، وذلك عقب نيل الجمعية جائزة المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2022 من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية؛ نظير الجهود التي قامت بها الجمعية في مجال الطفولة المبكرة.

وهنأ أمير الرياض القائمين على الجمعية منوهًا بالجهود والمبادرات التي قدمتها الجمعية في مجال الطفولة المبكرة.

من جهة أخرى، أعرب محافظ شقراء ومنسوبو جمعية التنمية الأسرية بالمحافظة عن شكرهم لأمير منطقة الرياض على دعمه وتوجيهاته للعمل الاجتماعي في خدمة الطفولة المبكرة.

محافظ شقراء
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