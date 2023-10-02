القيادة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس أردوغان، دان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وقال فيها سموه: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة؛ وأعرب لفخامتكم عن إدانتي واستنكاري لهذا العمل الإجرامي، سائلاً المولى القدير أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل".