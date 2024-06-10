مدير الأمن العام: ضبط وتغريم غير حاملي تصاريح الحج حتى في أيام التشريق

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال ندوة الحج الكبرى، أن رجال الأمن يعملون بكفاءة عالية لتتبع المخالفين، موضحًا أن المطلوب من الجميع احترام سياسات المملكة وتشريعاتها.
وقال: كل خططنا اليوم تهدف إلى راحة الحجاج، ونقدم كل ما يمكن أن يتم تقديمه لضيوف الرحمن، لكن في نفس اللحظة فإن رجال الأمن ورجال قوات أمن الحج جاهزة لردع كل ما يمكن أن يؤثر على سلامة الحجاج، فواجبنا هو تمكين الحجاج وفي الوقت نفسه منع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحج وأمن الوطن.
وأردف: في العام الماضي وهذا العام نشهد أعدادًا مليونية ونتكامل مع جميع الجهات المختلفة المعنية، لكن في نفس اللحظة ندرك تمامًا أن العمل الجماعي هو عنوان رئيسي في تقديم الخدمات في الحج، والفردية مرفوضة تمامًا، ويجب العمل بروح الجميع، وهناك مركز قيادة وسيطرة وهناك رجال أمن لديهم جميع الإمكانيات لتنفيذ مهامهم، ونحن نفخر بتقديم كل هدماتنا وجهودنا وفي الوقت نفسه نحن جاهزون لمتابعة كل ما يمكن أن يعكر صفو ضيوف الرحمن.
وتابع: رجال الأمن يعملون بكفاءة عالية في تتبع المخالفين، وباشرنا عملنا في إخراج كل المخالفين، ونحن سنتصدى لكل من يؤدي الشعائر دون تصريح لتوقيع العقوبات المفروضة نظامًا، ومطلوب من الجميع إدراك أننا نرحب بالجميع، ولكن هناك تعليمات وإرشادات وسياسات يجب أن تحترم، وهذا حق للمملكة العربية السعودية أن تمارسه.
وأضاف "البسامي": التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة حتمية في أعمالنا الأمنية لموسم الحج.
وشدد مدير الأمن العام على ضبط وتغريم المُحرِمين غير حاملي تصاريح الحج حتى في أيام التشريق.