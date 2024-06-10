مدير الأمن العام: ضبط وتغريم غير حاملي تصاريح الحج حتى في أيام التشريق

وأردف: في العام الماضي وهذا العام نشهد أعدادًا مليونية ونتكامل مع جميع الجهات المختلفة المعنية، لكن في نفس اللحظة ندرك تمامًا أن العمل الجماعي هو عنوان رئيسي في تقديم الخدمات في الحج، والفردية مرفوضة تمامًا، ويجب العمل بروح الجميع، وهناك مركز قيادة وسيطرة وهناك رجال أمن لديهم جميع الإمكانيات لتنفيذ مهامهم، ونحن نفخر بتقديم كل هدماتنا وجهودنا وفي الوقت نفسه نحن جاهزون لمتابعة كل ما يمكن أن يعكر صفو ضيوف الرحمن.