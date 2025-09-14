ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباقه لسنّ "الجذاع فما فوق"

نظّم ميدان الهجن بمنطقة نجران أمس، سباقه لسنّ "الجذاع فما فوق"، وذلك على ميدان الهجن بنجران.
وجاءت نتائج السباق المكوّن من (10) أشواط، ومسافتها من (5) إلى (6) كلم على النحو التالي: المركز الأول في الشوط الأول فئة بكار "حيل" البكرة " وقّادة" للمالك زيد بن نديلة، والشوط الثاني فئة قعدان "زمول" القعود "وقّاد" للمالك زيد بن نديلة، والشوط الثالث فئة بكار "ثنايا" البكرة "شادن" للمالك سالم آل صبيح، والشوط الرابع فئة قعدان "ثنايا" القعود "وقّاد" للمالك زيد بن نديلة، والشوط الخامس فئة بكار "ثنايا" البكرة "وقادّة" للمالك زيد بن نديلة.
وحققت البكرة "وقّادة" للمالك زيد بن نديلة المركز الأول في الشوط السادس فئة بكار "جذاع"، والشوط السابع فئة قعدان "جذاع" القعود "شاهين" للمالك هزاع الكربي، والشوط الثامن فئة بكار "جذاع" البكرة "وقّادة" للمالك زيد بن نديلة، والشوط التاسع فئة قعدان "جذاع" القعود "وقّاد" للمالك زيد بن نديلة، والشوط العاشر والأخير حققت فيه البكرة "النايفة" للمالك حسين المهان المركز الأول فئة بكار "جذاع".