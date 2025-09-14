ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباقه لسنّ "الجذاع فما فوق"

وجاءت نتائج السباق المكوّن من (10) أشواط، ومسافتها من (5) إلى (6) كلم على النحو التالي: المركز الأول في الشوط الأول فئة بكار "حيل" البكرة " وقّادة" للمالك زيد بن نديلة، والشوط الثاني فئة قعدان "زمول" القعود "وقّاد" للمالك زيد بن نديلة، والشوط الثالث فئة بكار "ثنايا" البكرة "شادن" للمالك سالم آل صبيح، والشوط الرابع فئة قعدان "ثنايا" القعود "وقّاد" للمالك زيد بن نديلة، والشوط الخامس فئة بكار "ثنايا" البكرة "وقادّة" للمالك زيد بن نديلة.