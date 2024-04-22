معلمات عقود 1444هـ يطالبن بمساواتهن بالنقل الخارجي: إلى متى تستمر معاناتنا؟!

وروى زوج إحدى المعلمات عن معاناته وتشتت أسرته عقب تعيين زوجته خارج مقر إقامتهم؛ مفيداً بأنه يعمل موظفاً في مكة وزوجته وأولاده في إحدى قرى جازان، ولم يتح لهم الدخول في حركة النقل؛ مما قد يضطرهم لتقديم الاستقالة نتيجة لمعاناتهم، متمنياً أن تنتهي معاناتهم مع عدم الاستقرار الأسري، لافتاً إلى أن مصطلح التعيين (المكاني) المستحدث على وظائف وزارة التعليم لم يُشعروا به المتعينات في عقود 1444هـ سوى بعد مرور 7 أشهر من مباشرتهن للوظيفة.