برعاية وزير الصناعة شراكة بين اللجنة الوطنية للحديد والصلب وبي ستوديو لتطوير العلامات التجارية

برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، وحضور رؤساء شركات الحديد في المنطقة، وقّعت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد والصلب التابعة لمجلس الغرف التجارية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع وكالة بي ستوديو للتصميم والابتكار، بهدف تطوير العلامات التجارية والتصاميم والابتكار، في قطاع الحديد والصلب.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود اللجنة لتعزيز الحضور الإعلامي والهوية المؤسسية لصناعة الحديد والصلب، بوصفها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية في المملكة، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى دعم الصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها عالميًا.
من جانبه، رفع الأستاذ/ غيث البشري، الرئيس التنفيذي لوكالة "بي ستوديو" شكره وتقديره لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على رعايته لمراسم توقيع الاتفاقية ودعمه المتواصل لقطاع الصناعة، وتابع البشري، قائلا:" تأتي هذه الشراكة امتدادًا لمبادرات الوكالة تحت شعار "إعمار الأرض بالإبداع والتصميم"، مؤكدًا أن صناعة الحديد والصلب تُعد من أهم ركائز التطور الصناعي، ويجب أن تكون محاطة بروح الابتكار في التصميم والتسويق بما يعكس مكانتها الاستراتيجية في المملكة والعالم.
وأضاف البشري أن "بي ستوديو"، تولّت مؤخرًا تصميم وتنفيذ جائزة الحديد والصلب التي تم تدشينها في المؤتمر بحضور معالي الوزير، حيث جرى تصميم الجائزة برؤية إبداعية تعبّر عن التكامل بين الصناعة والفن، وتجسّد رمزية الحديد كركيزة للتنمية والابتكار.
وتُعد "بي ستوديو"، من الوكالات السعودية الرائدة في مجالات التصميم وبناء العلامات التجارية، وحاصلة على جوائز محلية وعالمية، ولها تاريخ طويل في تطوير العلامات التجارية والمشروعات الوطنية الكبرى التي تواكب التحول الإبداعي في المملكة.