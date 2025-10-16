برعاية وزير الصناعة شراكة بين اللجنة الوطنية للحديد والصلب وبي ستوديو لتطوير العلامات التجارية

من جانبه، رفع الأستاذ/ غيث البشري، الرئيس التنفيذي لوكالة "بي ستوديو" شكره وتقديره لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على رعايته لمراسم توقيع الاتفاقية ودعمه المتواصل لقطاع الصناعة، وتابع البشري، قائلا:" تأتي هذه الشراكة امتدادًا لمبادرات الوكالة تحت شعار "إعمار الأرض بالإبداع والتصميم"، مؤكدًا أن صناعة الحديد والصلب تُعد من أهم ركائز التطور الصناعي، ويجب أن تكون محاطة بروح الابتكار في التصميم والتسويق بما يعكس مكانتها الاستراتيجية في المملكة والعالم.