شاهد: بحفلات رائعة.. مسرح "قرية الأنمي" يُشعل حماسة زوار "سيتي ووك"

وهيّأ تقويم فعاليات جدة 2023 "قرية الأنمي" بسيتي ووك بالعديد من التجهيزات والخدمات؛ ليقضي الزائر فيها رحلة في عالم الفن والترفيه بطابع ياباني مميز، حيث يستقبل الشارع الياباني زواره بالفرق الاستعراضية والمطاعم اليابانية ومتاجر منتجات الأنمي، ومتاهة الأنمي والعديد من مسرحيات الأنمي العالمية.