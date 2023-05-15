شاهد: بحفلات رائعة.. مسرح "قرية الأنمي" يُشعل حماسة زوار "سيتي ووك"

جذب مسرح "قرية الأنمي" زوار "سيتي ووك" لمتابعة فعالياته، حيث لقيت الحفلات اليومية بمسرح الأنمي اهتمام الكثير من العائلات والشباب من مختلف الفئات العمرية، خاصة المهتمين بالثقافة اليابانية وشخصيات الأنمي الشهيرة، بطاقة استيعابية قدرها 2000 شخص، يقدم خلالها حفلات لأجمل وأروع أغاني الأنمي اليابانية، التي يحييها عدد من الفنانين.
ويتميز مسرح "قرية الأنمي" المفتوح بوسط القرية بتصميم فريد ومستوحى من مروحة الورق اليابانية، حيث تقام على خشبته مجموعة من الفعاليات المصاحبة، مع وجود العديد من التماثيل والرسومات لشخصيات الأنمي بكل مقوماتها وعناصرها، وكذلك تقديم باقة من التجارب المستمدة من عالم الأنمي والثقافة اليابانية.
وهيّأ تقويم فعاليات جدة 2023 "قرية الأنمي" بسيتي ووك بالعديد من التجهيزات والخدمات؛ ليقضي الزائر فيها رحلة في عالم الفن والترفيه بطابع ياباني مميز، حيث يستقبل الشارع الياباني زواره بالفرق الاستعراضية والمطاعم اليابانية ومتاجر منتجات الأنمي، ومتاهة الأنمي والعديد من مسرحيات الأنمي العالمية.
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