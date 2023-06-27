"الشؤون الإسلامية": هذه هي مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى بمختلف مدن المملكة

وفي مدينة الرياض سيكون وقت صلاة العيد في تمام الساعة 5:21، وفي مكة المكرمة الساعة 5:56، وفي المدينة المنورة الساعة 5:50، وفي مدينة الدمام الساعة 5:04، وفي مدينة نجران الساعة 5:46، وفي مدينة جازان الساعة 5:54، وفي بريدة الساعة 5:28.