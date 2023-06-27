"الشؤون الإسلامية": هذه هي مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى بمختلف مدن المملكة

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1444هـ، بمختلف مدن المملكة الثلاث عشرة، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر تضمنت تحديد وقت إقامة صلاة العيد للعام الجاري 1444 هـ.
وفي مدينة الرياض سيكون وقت صلاة العيد في تمام الساعة 5:21، وفي مكة المكرمة الساعة 5:56، وفي المدينة المنورة الساعة 5:50، وفي مدينة الدمام الساعة 5:04، وفي مدينة نجران الساعة 5:46، وفي مدينة جازان الساعة 5:54، وفي بريدة الساعة 5:28.
وفي أبها ستكون الصلاة الساعة 5:51، وفي تبوك الساعة 5:53، وفي حائل 5:35، وفي عرعر الساعة 5:29، وفي الباحة الساعة 5:52، وفي سكاكا الساعة 5:35.