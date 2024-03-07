طوله 46 كم ويتضمن 3 مسارات.. "الجاسر" يتفقد مشروع الطريق الدائري بالباحة

ويسهم المشروع في دعم الحركة السياحية من خلال مروره بعدد من المناطق السياحية والأثرية، كما يسهم المشروع في تخفيف الازدحام عن الطرق الحيوية بالمنطقة، بالإضافة لنقل حركة الشاحنات وتمكين الحركة اللوجستية؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.