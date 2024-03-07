طوله 46 كم ويتضمن 3 مسارات.. "الجاسر" يتفقد مشروع الطريق الدائري بالباحة

تَفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، برفقة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، مشروع الطريق الدائري بمنطقة الباحة.
ويُعَد المشروع من أهم المشاريع الحيوية بالمنطقة؛ حيث يبلغ طوله 46 كم، منها 26.5 كم تتبع لأمانة المنطقة؛ فيما يبلغ الجزء التابع لفرع النقل بمنطقة الباحة 20 كم، منها 18 كم تم الانتهاء منها، ويشمل المشروع 3 مسارات، و5 تقاطعات.
ويسهم المشروع في دعم الحركة السياحية من خلال مروره بعدد من المناطق السياحية والأثرية، كما يسهم المشروع في تخفيف الازدحام عن الطرق الحيوية بالمنطقة، بالإضافة لنقل حركة الشاحنات وتمكين الحركة اللوجستية؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.