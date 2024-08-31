نيجيريا.. سقوط عشرات القتلى وتدمير أراضٍ زراعية جراء الفيضانات الجارفة

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان: إن الفيضانات التي أُلقِيَ باللوم فيها على البنية التحتية الضعيفة والسدود التي تم صيانتها بشكل سيئ؛ قتلت 185 شخصًا وشردت 208 آلاف آخرين في 28 ولاية من ولايات نيجيريا الـ36؛ مما دفع السلطات لبدء جهود محمومة لإجلاء مئات الآلاف إلى ملاجئ مؤقتة.