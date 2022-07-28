"الكايدة" تكتسح أول سباقات الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن

وجاءت بقية النتائج للـ15 شوطًا الأخرى، وفق التسلسل التالي: "مبلش" لـصالح محمد الرشيد، "النشمية" لـخميس سعيد الزرعي، "العارض" لـمحمد عبيد المري، "مزاحمة" لـسعد محمد المري، "مرحب" لـمحمد عبيد المري، "الطيارة" لـصالح دلبج المري، "ديدن" لـسطام حمد المري، "الظبي" لـسالم صالح الحربي، "أمهايق" لـراشد محسن النديلة، "بجدة" لـحمد علي الهاجري، "بيضان" لـحمد محمد المري، "صدفة" لـفهد فاهد الحربي، "الباسل" لـمشعل جارالله أبو شريدة، "شهد" لـمطلق علي العنزي، وأخيرًا "الصداوي" لـسالم جابر المري حقق المركز الأول في الشوط الصباحي السادس عشر.