"الكايدة" تكتسح أول سباقات الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن

اكتسحت "الكايدة" أول سباقات فئة الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن، بحصولها على الأسرع في توقيت قياسي عند 4:40:276 دقائق، وتعود ملكيتها لـعامر راشد المري.
واستهلت الكايدة فوزها خلال الشوط الأول من الفترة الصباحية التي خُصص فيها 16 شوطًا على مسافة 3كم ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد 2022.
وجاءت بقية النتائج للـ15 شوطًا الأخرى، وفق التسلسل التالي: "مبلش" لـصالح محمد الرشيد، "النشمية" لـخميس سعيد الزرعي، "العارض" لـمحمد عبيد المري، "مزاحمة" لـسعد محمد المري، "مرحب" لـمحمد عبيد المري، "الطيارة" لـصالح دلبج المري، "ديدن" لـسطام حمد المري، "الظبي" لـسالم صالح الحربي، "أمهايق" لـراشد محسن النديلة، "بجدة" لـحمد علي الهاجري، "بيضان" لـحمد محمد المري، "صدفة" لـفهد فاهد الحربي، "الباسل" لـمشعل جارالله أبو شريدة، "شهد" لـمطلق علي العنزي، وأخيرًا "الصداوي" لـسالم جابر المري حقق المركز الأول في الشوط الصباحي السادس عشر.