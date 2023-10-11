مدته الحسابية ٥٢ يوماً والتأثيرية ٩٠.. "الزعاق" يكشف عن سبب تسمية "موسم الوسم"

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ عن أسباب تسمية موسم الوسم بهذا الاسم.
وأضاف الزعاق؛ أنه مع اعتدال الأجواء في مثل هذه الفترة يبدأ العرب في التنقل من مكان لآخر بحثاً عن المرعى، ويضطرون لوسم إبلهم منعاً لاختلاطها.
وأوضح في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن الأمطار خلال هذه الفترة تسم الأرض بالنبات فسُمي هذا الموسم المهم بالوسم.
وتابع أن الوسم ليس اسماً لنجم كحال سهيل، وإنما فترة زمنية إذا نزل فيها مطر فإن السنة تبشر بربيع مزدهر فتنبت جميع الحشائش الجوية.
وأضاف، أنه خلال هذه الأيام يدخل علينا موسمه الذي مدته الحسابية ٥٢ يوماً، والتأثيرية ٩٠ يوماً تقريباً، فالأرض تتأثر بمطره وبرقه كتأثرها بمدة الوسم الحسابية.