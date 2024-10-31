في يومين.. مبادرة مستقبل الاستثمار تُوَقع 22 اتفاقية استراتيجية لتعزيز الابتكار والاستدامة

ووقّعت "أكوا باور" عدة اتفاقيات؛ منها تمويل بقيمة 690 مليون دولار من بنك الكويت الوطني لدعم مشاريعها المستقبلية، واتفاقية بـ402 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في أوزبكستان، إلى جانب مشروع تطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في المغرب بتكلفة استثمارية تصل إلى 800 مليون دولار. كما وقّعت "أكوا باور" اتفاقية لإنشاء مركز بحث وتطوير في شنغهاي بتمويل 54 مليون دولار.