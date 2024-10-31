في يومين.. مبادرة مستقبل الاستثمار تُوَقع 22 اتفاقية استراتيجية لتعزيز الابتكار والاستدامة

تستضيف النسخة الثامنة من مبادرة "مستقبل الاستثمار" في الرياض قادة عالميين ومستثمرين ومبتكرين لاستكشاف إمكانيات جديدة تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، وشهدت المبادرةُ توقيعَ 22 اتفاقية محورية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والنقل، والطيران، تعزز من قدرات المملكة وتدعم مسيرة الابتكار والنمو المستدام.
من أبرز الاتفاقيات شراكةٌ استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة و"جوجل كلاود" لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وإطلاق مشروع القطار الكهربائي "المونوريل" بموجب اتفاقية بين شركة "كافد" وشركات CRRC الصينية ومجموعة حسن علام للإنشاءات. كما وقّع صندوقُ الاستثمارات العامة اتفاقية أخرى مع وزارة الطاقة لدعم التعاون بين الطرفين.
وفي قطاع الطيران، شهدت المبادرةُ توقيعَ شراكة بين مؤسسة مبادرة "مستقبل الاستثمار" وشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي لتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع، ووقّعت أرامكو السعودية اتفاقيتين، إحداهما مع مجموعة بتروفيتنام لتعزيز التعاون، والأخرى مع "توليا" بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتأسيس منصة تمويل لسلسلة التوريد.
ووقّعت "أكوا باور" عدة اتفاقيات؛ منها تمويل بقيمة 690 مليون دولار من بنك الكويت الوطني لدعم مشاريعها المستقبلية، واتفاقية بـ402 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في أوزبكستان، إلى جانب مشروع تطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في المغرب بتكلفة استثمارية تصل إلى 800 مليون دولار. كما وقّعت "أكوا باور" اتفاقية لإنشاء مركز بحث وتطوير في شنغهاي بتمويل 54 مليون دولار.
من جهته، أكد ريتشارد آتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة "مستقبل الاستثمار"، التزام المؤسسة بإعادة صياغة مستقبل الاستثمار العالمي وتعزيز الابتكار؛ حيث أوضح أن الحدث يشهد مناقشات بين قادة العالم حول استراتيجيات لمواجهة التحديات العالمية.
واستعرض ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، تقرير مؤشر "أولوية" لمبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2024، والذي ركز على أولويات مثل تكلفة المعيشة، الحوكمة، والرعاية الصحية؛ داعيًا إلى مواءمة الاستراتيجيات مع أهداف التنمية المستدامة.
كما تم إطلاق تعهد عالمي لتمكين الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة بتمويل مخصص، مدعومًا بدعم 19 شريكًا معرفيًّا، إلى جانب 12 مبادرة أخرى تركز على حلول تسهم في التنمية المستدامة والابتكار؛ مما يؤكد التزام المبادرة بتعزيز التغيير الإيجابي عبر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.