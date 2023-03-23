تَوقع موعدَ دخول رمضان قبل ٧ أعوام فأصاب.. رحل "العجيري" ودليلُ فراسته باقٍ!

قبل عدة سنوات، تَوقع عالم الفلك والرياضيات الكويتي، صالح بن محمد العجيري -رحمه الله- أن يصادف شهر رمضان لهذا العام، يوم 23 مارس 2023م، وبالفعل أصاب توقُعُه، وأعلن الديوان الملكي عن قرار دائرة الأهلّة في المحكمة العليا، اليوم، غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
ووثّق الفلكي الراحل توقعاته لأوائل شهر رمضان لـ13 عامًا، بدأت منذ 7 سنوات، وتمتد حتى عام 2030م؛ حيث عُرِف "العجيري" بفراسته وحبه لهذا العلم، وله شعبية كبيرة في بلده وخارجه.
وكان "العجيري" قد توفي العام الماضي في مطلع شهر رجب (فبراير)، عن عمر ناهز 102 عام، ويُعد من أشهر المتخصصين في المجال على مستوى العرب، وله الكثير من المنجزات، وفي مقدمتها "تقويم العجيري".