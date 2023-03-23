تَوقع موعدَ دخول رمضان قبل ٧ أعوام فأصاب.. رحل "العجيري" ودليلُ فراسته باقٍ!

قبل عدة سنوات، تَوقع عالم الفلك والرياضيات الكويتي، صالح بن محمد العجيري -رحمه الله- أن يصادف شهر رمضان لهذا العام، يوم 23 مارس 2023م، وبالفعل أصاب توقُعُه، وأعلن الديوان الملكي عن قرار دائرة الأهلّة في المحكمة العليا، اليوم، غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.