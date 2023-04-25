هل بإمكان الطالب الذي لديه سكن كلية التسجيل في حساب المواطن؟.. توضيح

وأضاف البرنامج، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدّم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات - الكليات - المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري - حكومي - خاص)،