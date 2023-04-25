هل بإمكان الطالب الذي لديه سكن كلية التسجيل في حساب المواطن؟.. توضيح

أوضح برنامج حساب المواطن أبرز شروط التسجيل والتقدم بطلبات الانضمام للحصول على دعم البرنامج.
وأضاف البرنامج، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدّم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات - الكليات - المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري - حكومي - خاص)،
وتابع رداً على استفسار أحد المستفيدين حول إمكانية تسجيل الطالب الجامعي الميم بسكن الكلية كشخصٍ مستقل، لافتاً إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة إلى إرفاق مستند.