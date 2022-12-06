محليات

بداية من اليوم.. قطر تسمح لمواطني "التعاون" والمقيمين بالدخول دون الحاجة لبطاقة "هيا"

عبر المنافذ الجوية والمنفذ البري بالحافلات كما في الأحوال الاعتيادية مع تخصيص مواقف مجانية
بداية من اليوم.. قطر تسمح لمواطني "التعاون" والمقيمين بالدخول دون الحاجة لبطاقة "هيا"
سبق
سبق

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم، عن السماح لمواطني دول #مجلس_التعاون والمقيمين فيها، بالدخول إلى الدولة عبر منافذها المختلفة دون الحاجة إلى #بطاقة_هيا لغير حاملي تذاكر المونديال، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

وأوضحت، وفق وكالة الأنباء القطرية: لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، الدخول عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على #بطاقة_هيا بدءًا من اليوم، والدخول عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية، مع تخصيص مواقف مجانية.

وتابعت: يمكن لمواطني ومقيمي دول #مجلس_التعاون الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة اعتبارًا من 8 ديسمبر، بعد التقديم على تصريح دخول على موقع #وزارة_الداخلية قبل موعد السفر بـ12 ساعة دون شرط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

قطر
دول مجلس التعاون
وزارة الداخلية القطرية
بطاقة هيا

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