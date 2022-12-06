بداية من اليوم.. قطر تسمح لمواطني "التعاون" والمقيمين بالدخول دون الحاجة لبطاقة "هيا"

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم، عن السماح لمواطني دول #مجلس_التعاون والمقيمين فيها، بالدخول إلى الدولة عبر منافذها المختلفة دون الحاجة إلى #بطاقة_هيا لغير حاملي تذاكر المونديال، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.
وأوضحت، وفق وكالة الأنباء القطرية: لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، الدخول عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على #بطاقة_هيا بدءًا من اليوم، والدخول عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية، مع تخصيص مواقف مجانية.
وتابعت: يمكن لمواطني ومقيمي دول #مجلس_التعاون الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة اعتبارًا من 8 ديسمبر، بعد التقديم على تصريح دخول على موقع #وزارة_الداخلية قبل موعد السفر بـ12 ساعة دون شرط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.