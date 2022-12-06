بداية من اليوم.. قطر تسمح لمواطني "التعاون" والمقيمين بالدخول دون الحاجة لبطاقة "هيا"

وأوضحت، وفق وكالة الأنباء القطرية: لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، الدخول عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على #بطاقة_هيا بدءًا من اليوم، والدخول عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية، مع تخصيص مواقف مجانية.