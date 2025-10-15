تعليم مكة يطلق فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار "نراكم بقلوبنا"

تزامنًا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يُصادف الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة – ممثلةً في قسم التربية الخاصة – اليوم الأربعاء 23 / 4 / 1447هـ فعاليات "اليوم العالمي للعصا البيضاء"، وذلك في معهد النور للمكفوفين تحت شعار "نراكم بقلوبنا".
وحضر الفعالية المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي الجالوق وعدد من قيادات التعليم، وذلك بهدف تعزيز الوعي بحقوق المكفوفين والتأكيد على دور العصا البيضاء كرمزٍ للاستقلالية والأمان لهم.
ودشّن الفعاليات مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور علي الجالوق، حيث تجوّل على أركان المعرض المصاحب الذي ضم مشاركات طلابية متنوعة أظهرت إتقان الطلاب المكفوفين للأعمال بمختلف أنواعها، إلى جانب عروضٍ قدمها طلاب المعهد أبرزوا من خلالها مهاراتهم في التنقل واستخدام التقنيات المساندة. كما ألقى عدد من منسوبي المعهد كلمات أكدوا فيها ضرورة تمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع.
وشهدت الفعالية مشاركة عددٍ من مدارس البنين والبنات التي تضم فصول النور، والتي أبدت دعمها لمبادرات المعهد وجهوده في خدمة المكفوفين، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حياتهم بكل يسر وكرامة.
وقال الدكتور علي الجالوق: "تزامنًا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء نحتفي اليوم بفئةٍ عزيزة على قلوبنا من طلابنا وطالباتنا ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وقد أولت الدولة – رعاها الله – جلَّ اهتمامها بهم، وما هذا المعهد الذي يحتضنهم إلا جزء لا يتجزأ من هذا الاهتمام، ويعكس عناية الدولة ودعمها ومكانة هذه الفئة الغالية".
وفي ختام الحفل، كرّم مدير المعهد المشاركين والطلاب المتميزين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد معاني العزيمة والإصرار، وتعزز رسالة معهد النور في تمكين طلابه من الاعتماد على أنفسهم والمساهمة الفاعلة في المجتمع.