بعد استعراض أبرز الحلول.. "إنفاذ" يختتم مشاركته في "سيتي سكيب العالمي"

كما أشرف "إنفاذ" خلال المشاركة على مزاد "نوادر الرياض" الذي أُقيم في 12 نوفمبر لعددٍ من العقارات تجاوزت مبيعاتها أكثر من 32 مليون ريال، ومزاد "الربيع" في يوم 13 نوفمبر لأرضٍ خام تزيد مساحتها على 600,000 متر مربع بحي الربيع بمدينة الرياض تجاوزت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.