حصول 21 مزرعة استزراع مائي على شهادة الجودة السعودية "سمك"

سلّم "البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية" بالتعاون مع "الجمعية السعودية للاستزراع المائي"، وتحت إشراف "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، 21 مزرعة استزراع مائي بالمياه الداخلية شهادة تطبيق أفضل الممارسات بمشاريع الاستزراع المائي "سمك".
جاء ذلك خلال حفل تدشّين علامة الجودة السعودية "سمك" بمشاريع المياه الداخلية، الذي أقيم اليوم بمدينة الرياض، على هامش ورشة عمل "توسيم المنتجات المستزرعة"، التي ناقشت أبرز المستجدات الخاصة بصناعة الاستزراع المائي بالمياه الداخلية، واشتملت على العديد من العروض الفنية والتخصصية التي تتناول توسيم المنتجات الوطنية المستزرعة بعلامة الجودة السعودية "سمك" بناءً على معايير أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP)، من خلال دراسة وتقييم الوضع الحالي للمشاريع القابلة لتطبيق شهادة "سمك" والتوعية بأهمية تطبيق معايير الشهادة، وتأهيل المنتجين السعوديين؛ للحصول على جوائز الجودة المعترف بها دولياً (GAA/BAP)، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.
يُذكر أن "البرنامج الوطني" نفّذ سلسلة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية للمستثمرين والعاملين والمهتمين بقطاع الاستزراع المائي بالمياه الداخلية في مختلف مناطق المملكة، بدءاً من محافظة جدة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم وصولاً إلى العاصمة الرياض.
وتأتي هذه الجهود من منطلق رؤية المملكة 2030 التي تدعم تطوير قطاع الاستزراع المائي وتوطين الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة وتمكين القطاع الخاص؛ لمواكبة المستهدفات الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الناتج المحلي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.