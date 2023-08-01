حصول 21 مزرعة استزراع مائي على شهادة الجودة السعودية "سمك"

جاء ذلك خلال حفل تدشّين علامة الجودة السعودية "سمك" بمشاريع المياه الداخلية، الذي أقيم اليوم بمدينة الرياض، على هامش ورشة عمل "توسيم المنتجات المستزرعة"، التي ناقشت أبرز المستجدات الخاصة بصناعة الاستزراع المائي بالمياه الداخلية، واشتملت على العديد من العروض الفنية والتخصصية التي تتناول توسيم المنتجات الوطنية المستزرعة بعلامة الجودة السعودية "سمك" بناءً على معايير أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP)، من خلال دراسة وتقييم الوضع الحالي للمشاريع القابلة لتطبيق شهادة "سمك" والتوعية بأهمية تطبيق معايير الشهادة، وتأهيل المنتجين السعوديين؛ للحصول على جوائز الجودة المعترف بها دولياً (GAA/BAP)، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.