شاهد.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يغادرون إلى بلدانهم بعد تجربة حافلة

يشار إلى أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ يمثلون الدفعة الـ15، وتضم 250 ضيفًا يمثلون 14 دولة آسيوية، هي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا، كمبوديا، منغوليا.