شاهد.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يغادرون إلى بلدانهم بعد تجربة حافلة

غادرت المجموعة الأولى من الدفعة الـ15 المشمولة بالاستضافة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، مكة المكرمة متجهين إلى بلدانهم؛ بعد أن أقاموا في المملكة عشرة أيام أدوا خلالها مناسك العمرة، وزاروا المسجد النبوي الشريف، ومواقع تاريخية وسياحية.
وكان في وداع الضيوف المغادرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عدد من مسؤولي البرنامج.
وعبر الضيوف لدى مغادرتهم عن سعادتهم بهذه الزيارة وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، رافعين أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على استضافتهما لهم في البرنامج.
ورفع الضيوف الشكرَ للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الرشيدة على ريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، والمعتمرين، والزوار، مؤكدين أن هذا البرنامج يأتي في إطار الأعمال الإسلامية العظيمة التي تقدمها المملكة منذ تأسيسها لخدمة الإسلام.
يُذكر أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، قاموا خلال زيارتهم للمدينة المنورة التي استمرت نحو خمسة أيام، بأداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه الكريمين، كما صلوا في مسجد قباء، وزاروا شهداء أحُد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومتحف عمارة الحرمين، والتقاهم كذلك فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ.
بعد ذلك غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، وقاموا بزيارة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض الوحي في حراء الثقافي، كما أقام البرنامج للمستضافين يومًا ترفيهيًا بمتنزه الكر الترفيهي بالطائف، ثم التقاهم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عواد بن سبتي العنزي في مقر إقامتهم.
يشار إلى أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ يمثلون الدفعة الـ15، وتضم 250 ضيفًا يمثلون 14 دولة آسيوية، هي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا، كمبوديا، منغوليا.