حمولة "أبو ياسر 2" تتهيأ للتوزيع.. ميناء جازان يستقبل 19.100 رأس ماشية قادمة من جيبوتي

استقبل ميناء جازان، السفينة أبو ياسر 2، وعلى متنها 19.100 رأس ماشية حية بوزن 3118 طنًّا، قادمة من جيبوتي، لتوزيعها على مناطق المملكة بعد التأكد من خلوها من الأمراض المحجرية، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويلبي متطلبات السوق المحلية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.