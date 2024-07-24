ستغلق اليوم.. سفارة المملكة في الفلبين تُهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر من إعصار كارينا

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": تود السفارة إفادة المواطنين الكرام، بأن اليوم الأربعاء الموافق 2024/07/24م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة أعلنتها السلطات الفلبينية بسبب العاصفة الاستوائية (إعصار كارينا #CarinaPH)، وسوف يستأنف العمل -بإذن الله تعالى- غداً الخميس الموافق 2024/07/25م.