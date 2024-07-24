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ستغلق اليوم.. سفارة المملكة في الفلبين تُهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر من إعصار كارينا

ستغلق اليوم.. سفارة المملكة في الفلبين تُهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر من إعصار كارينا

أهابت سفارة المملكة بالفلبين بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية (إعصار كارينا #CarinaPH)، ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصّة.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": تود السفارة إفادة المواطنين الكرام، بأن اليوم الأربعاء الموافق 2024/07/24م، ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة أعلنتها السلطات الفلبينية بسبب العاصفة الاستوائية (إعصار كارينا #CarinaPH)، وسوف يستأنف العمل -بإذن الله تعالى- غداً الخميس الموافق 2024/07/25م.

وأضافت: كما تُهيب السفارة بالمواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصّة.

وللحالات الطارئة -لا قدر الله- التواصل مع السفارة على الرقمَيْن التاليَّيْن والله خير الحافظين:

0063288564444

00639188073636

الفلبين
السفارة السعودية
سفارة المملكة بالفلبين
إعصار كارينا

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