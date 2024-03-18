إعصارٌ مُدمِّر ومُحرِق يقضي على أعمال "المُرائين والمنَّانين".. وقفات ودروس من الأمثلة القرآنية

وعن الدروس المستفادة من هذه الأمثلة القرآنية، قال الباحث الشرعي "الذكري": على المسلم أن يحافظ على حسنات صدقاته، فلا يُفسدها بالمنِّ والرياء وسائر المعاصي والذنوب، وأورد البخاري في صحيحه عن عُبَيد بن عُمَير قال: قال عمرُ - رضي الله عنه - يوماً لأصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: (فيمَ تَرون هذه الآية نزلتْ: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ؟ قالوا: الله أعلم، فغضِب عمرُ، فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفْسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر: يا أخي، قُلْ ولا تَحقِر نَفْسك، قال ابن عباس: ضُربت مَثَلاً لعمل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعملٍ. قال عمر: لرجل غني يَعمل بطاعة الله عزَّ وجلَّ، ثم بعث الله له الشيطان، فعمِل بالمعاصي حتى أغرق أعمالَه).