كأس العلا للصقور 2023.. فخر لجميع صقاري المملكة وحفظ لموروث عريق

وبيّن أنه استعد بشكل كبير، وقام بتجهيز الصقور للمشاركة بقوة في مسابقات الكأس، لا سيما أنها أكبر مسابقة من نوعها في العالم، مبيناً أنه وصل للعلا مباشرة بعد مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي اخُتتم في مقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، للاستعداد والتحضير للمشاركة.