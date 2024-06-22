14 مجلة علمية من مجلات جامعة الملك سعود تنال تصنيفًا في قاعدة بيانات الـ wos

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أن حصول الجامعة على هذا الإنجاز للمجلات العلمية الذي يأتي ضمن الإنجازات التي حققتها الجامعة في عدد من التصنيفات العالمية والذي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والذي يعكس الدعم اللامحدود من القيادة للعلم والعلماء.