المملكة تترأس الاجتماع الـ 67 للمجلس التنفيذي لـ "الأرابوساي" في الرياض

واستعرض أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع؛ من أهمها التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطات المنظمة، كما تم اعتماد الحساب الختامي للمنظمة للعام (2022م) والموازنة التقديرية للعام (2024م)، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.