60 مشروعًا علميًا.. نائب أمير جازان يُدشن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2025م

وأشاد نائب أمير منطقة جازان بمشاريع الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على توفر البيئة التنافسية التي تنمي روح الإبداع لدى الطلبة في المجالات العلميّة والتقنيّة واكتشاف المواهب والملكات العلمية لديهم وخاصة مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية، ويمكنهم من تمثيل الوطن في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة، وكذلك أهمية الأثر الاقتصادي للبحوث العلمية وتحويلها إلى نماذج مصنعة قابلة للاستخدام، منوهًا بالجهود التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في دعم وتحفيز ورعاية الطلبة الموهوبين الموهوبات.