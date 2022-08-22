بالصور.. سيول وادي ابن عبدالله تتسبَّب في انهيار سد الحماية لـ"كدمي الموسم"

تسبَّب جريان سيول وادي ابن عبدالله الشديدة مساء أمس في انهيار سد درء أخطار السيول بقرية كدمي الدش التابعة لمركز الموسم بجازان. ورصدت "سبق" أثناء جولتها مساء اليوم على الموقع قيام البلدية بوضع حلول بدائية متمثلة بوضع عقوم ترابية احترازيًّا.
وأبدى عدد من الأهالي تخوفهم بعد انهيار جزء من السد، ويخشون من تكرار حادثة دخول السيول القرية قبل 12 سنة في عام 1432، وذلك بعد أن دهمت السيول القرية من الموقع نفسه، وتسببت في أضرار كبيرة، وبعدها قامت بلدية الموسم بوضع هذا السد لحماية القرية من السيول.
من جهة أخرى تسبَّبت السيول في قطع خدمة الإنترنت والاتصالات عن مركز الموسم بعد أن جرفت كيابل الاتصالات بجوار كوبري مركز الموسم، وتسببت في تعطُّل الخدمة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.