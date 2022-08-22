بالصور.. سيول وادي ابن عبدالله تتسبَّب في انهيار سد الحماية لـ"كدمي الموسم"

وأبدى عدد من الأهالي تخوفهم بعد انهيار جزء من السد، ويخشون من تكرار حادثة دخول السيول القرية قبل 12 سنة في عام 1432، وذلك بعد أن دهمت السيول القرية من الموقع نفسه، وتسببت في أضرار كبيرة، وبعدها قامت بلدية الموسم بوضع هذا السد لحماية القرية من السيول.