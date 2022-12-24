خبراء: السعودية مهيأة لتكون وجهة تحول العالم بأكمله إلى الطاقة المتجددة

كما استعرض التقرير، تجربة دولة جنوب أفريقيا، حيث قادت الحكومة مبادرة تنمية متعددة القطاعات ومتعددة الشركاء بين Anglo American ومجلس البحث العلمي والصناعي CSIR، وشركة التعدين Exxaro، وشركة الأبحاث Zutari، ومنظمة الرؤية العالمية بجنوب أفريقيا، لزيادة التأثير الاجتماعي الإيجابي في مجتمعات التعدين داخل مناطق كثيرة مثل محافظة ليمبوبو، من خلال إطلاق مبادرات وشراكات شاملة وتعاونية وشاملة لعدة قطاعات لتحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاتفاق على أهداف مشتركة، وتحديد مسار واضح وشفاف في المستقبل. وقد تكرر هذا النهج في دول كثيرة مثل بيرو وشيلي والبرازيل.